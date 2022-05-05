شولتس يدافع عن توريد أسلحة لأوكرانيا

المصدر: (برلين - د.ب.أ)

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دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن سياسة حكومته في توريد أسلحة لأوكرانيا. وقال شولتس عقب اجتماع مغلق لحكومته في قصر «ميسبرج» بالقرب من برلين، إن هناك خطاً دقيقاً للغاية يتم اتباعه دون تغيير، موضحاً أن الائتلاف الحاكم الألماني متفق تماماً على ما يجب القيام به في هذا الأمر، مشيراً إلى أنه تم تسليم أسلحة من مخزونات الجيش الألماني، وسيُجري النظر فيما إذا كان من الممكن توريد المزيد.

وبرر شولتس تغيير سياسة الحكومة في توريد الأسلحة إلى «الوضع القتالي المتغير» في أوكرانيا، موضحاً في إشارة إلى محاولة زحف قوات روسية إلى شرق أوكرانيا أن الدفاع الجوي له دور متزايد في ظل هذا الوضع.

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