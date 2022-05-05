أوكرانيا «مستعدة» إذا أعلنت بيلاروسيا الحرب عليها

المصدر: (كييف - رويترز)

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قال آندري ديمتشينكو الناطق باسم جهاز حرس الحدود الأوكراني، إن كييف ستكون مستعدة إذا انضمت القوات المسلحة من بيلاروسيا إلى جانب روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

وقالت بيلاروسيا، وهي حليفة مقربة من روسيا، إن جيشها بدأ تدريبات عسكرية واسعة النطاق، أمس، لاختبار جاهزيته للقتال لكنها لا تشكل خطراً على جيرانها.

وأضاف الناطق الأوكراني «لا نستبعد أن يستخدم الاتحاد الروسي في مرحلة ما أراضي بيلاروسيا وقواتها المسلحة ضد أوكرانيا ولذلك نحن مستعدون».

وتعرضت المناطق الأوكرانية المحاذية لحدود بيلاروسيا لهجمات روسية في المرحلة الأولى من الحرب، لكن الهجمات الروسية متركزة الآن على مناطق في شرق وجنوب شرق أوكرانيا.

وقال ديمتشينكو إن أوكرانيا عززت أيضاً حدودها مع منطقة ترانسنيستريا المولدوفية المدعومة من روسيا التي يتصاعد فيها التوتر منذ أن قالت السلطات المحلية إنها تعرضت لسلسلة من الهجمات.

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