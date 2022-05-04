ألمانيا.. مهمة عسكرية جديدة في البلقان

المصدر: برلين - د.ب.أ

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توجهت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، اليوم الأربعاء، إلى البوسنة والهرسك لإجراء محادثات حول مهمة محتملة جديدة للقوات الألمانية في البلقان.

ومن المقرر أن تعقد الوزيرة عدة لقاءات في العاصمة سراييفو.

وكان مسار انفصال جمهورية صرب البوسنة قد أدى أخيراً إلى تفاقم التوترات. وفي أبريل الماضي، أكدت وزارة الخارجية الألمانية في برلين أنه يجرى دراسة مشاركة جديدة للجيش الألماني في بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك. وتم إطلاق بعثة «يوفور ألثيا» في عام 2004 لمراقبة الأمن في البوسنة وتنفيذ معاهدة دايتون للسلام لعام 1995 لإنهاء حرب البوسنة. ولم تشارك ألمانيا في البعثة منذ نوفمبر 2012.

وبصرف النظر عن معاهدة السلام، تواصل جمهورية صرب البوسنة محاولاتها للانفصال عن اتحاد دولة البوسنة والهرسك والانضمام إلى «الجمهورية الأم» صربيا.

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