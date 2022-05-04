غوتيريس: لم أرَ يوماً مخيماً للاجئين أرغب بأن أعيش فيه

المصدر: أبوجا، نيامي - أ.ف.ب

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال زيارة إلى شمال شرق نيجيريا أمس الثلاثاء إلى عودة «آمنة» و«كريمة» للاجئين والنازحين من هذه المنطقة التي تشهد تمرداً منذ عقد من الزمن.



وقال غوتيريس خلال مؤتمر صحافي إن «الحل يكمن بخلق ظروف آمنة وظروف تنموية لكي يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة».



وعقد غوتيريس المؤتمر الصحافي في مايدوغوري، المدينة التي حطت فيها طائرته بعد الظهر في ولاية بورنو، مركز التمرد المتشدد في المنطقة.



وكان الأمين العام زار صباحاً مخيماً للنازحين في النيجر.



ورداً على سؤال بشأن أوضاع المقيمين في المخيم، قال غوتيريس «بالطبع الظروف في مخيم للنازحين... ليست جيدة. كنت في الماضي مفوضاً أعلى للاجئين. لم أرَ يوماً مخيماً للاجئين أو للنازحين أرغب بأن أعيش فيه مع عائلتي». وأضاف «لهذا السبب دعونا نفعل ما يتعين علينا فعله في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لهذه المخيمات» وفي الوقت ذاته ضمان التنمية والأمن للنازحين.



وبعيداً عن أعين الصحافيين، زار الأمين العام للأمم المتحدة معسكراً لإعادة تأهيل مقاتلين متشددين سابقين. وتعليقاً على وضعهم طالب الأمين العام بـ«إعادة إدماج أولئك الذين، في لحظة يأس، أصبحوا إرهابيين ويرغبون الآن في أن يصبحوا مواطنين».



وعاد أكثر من 4000 نيجيري إلى وطنهم، رغم انعدام الأمن والخدمات شبه المعدومة، بعدما كانوا فروا إلى النيجر المجاورة هرباً من الاعتداءات الإرهابية في شمال شرق بلدهم.

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