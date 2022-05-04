قفزة في طالبي اللجوء الأطفال في 2021

المصدر: بروكسل- رويترز

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أعلن مكتب الإحصاءات بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن أعداد الأطفال غير المصحوبين بذويهم، الذين طلبوا اللجوء في الاتحاد الأوروبي في 2021، قفزت بمعدل 72 في المئة، مع زيادة حادة في عدد اللاجئين من أفغانستان.



وأضاف المكتب أن عدد طالبي اللجوء الذين مُنحوا الحماية في الاتحاد الأوروبي بشكل عام، انخفض بـ 5 في المئة العام الماضي، دون إبداء أسباب.



وقال مكتب الإحصاءات إن 23 ألفاً، و255 قاصراً غير مصحوبين بذويهم، تقدموا بطلبات لجوء في العام الماضي، ارتفاعاً من 13 ألفاً و550 في عام 2020.



ومعظم القادمين من أفغانستان، التي استولت طالبان على السلطة فيها من الحكومة السابقة، المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس الماضي، هم من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً. وانهار الاقتصاد، في الدولة التي مزقتها الحرب، في العام الماضي، وفر الآلاف بعد انسحاب الولايات المتحدة والقوات الأجنبية الأخرى.



ومنحت دول الاتحاد الأوروبي، حق اللجوء في 267 ألفاً و360 حالة العام الماضي، اعتُبر نصفهم لاجئين، وتمتع الباقون بوضع الحماية الفرعية والإنسانية.



وشكّل السوريون أكثر من ربع حالات اللجوء التي تم قبول طلباتها العام الماضي، يليهم الأفغان والفنزويليون. وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وجهاتهم الرئيسة.



وتظهر البيانات المتاحة، أن دول الاتحاد الأوروبي منحت اللجوء لقصّر غير مصحوبين بذويهم في 5070 حالة، حصل 34 في المئة منهم على وضع لاجئ.

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