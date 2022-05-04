فيضانات وعواصف أفغانستان تقتل 18 شخصاً

المصدر: أ ف ب

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أدت فيضانات وعواصف طالت ولايات أفغانية عدة في الأيام الخمسة الأخيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً على ما أفاد مسؤول اليوم.

ويقضي عدد كبير من الأفغان سنوياً من جراء أمطار غزيرة تنهمر على المناطق الريفية الفقيرة خصوصاً حيث قد تنهار المنازل ضعيفة البنيان.

وقال نائب وزير إدارة الكوارث، شرف الدين مسلم، إن سوء الأحوال الجوية طال ولايتي فرياب وبروان شمال شرقي أفغانستان، فضلاً عن مناطق اخرى.

وفي رسالة مصورة، أوضح مسلم أن «18 إلى عشرين شخصاً قضوا في عشر ولايات»، فيما اعتُبر شخصان في عداد المفقودين.

وأشار إلى أن 30 شخصاً أصيبوا فيما أتت الفيضانات والعواصف على أكثر من مئة منزل.

وأرسلت فرق إغاثة إلى المناطق المنكوبة مع خيم ومواد غذائية فيما توزع السلطات المال على عائلات القتلى على ما أضاف المسؤول.

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