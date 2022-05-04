روسيا تستعرض راجمات صواريخ جديدة في يوم النصر في 9 مايو

المصدر: د ب ا

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن روسيا سوف تستعرض بعض أسلحتها الجديدة عندما تقيم موكبها العسكري التقليدي بمناسبة عيد النصر في التاسع من مايو.

تقام الاحتفالات سنويا لإحياء انتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في 1945، ومن الشائع أن تستعرض موسكو أحدث ما أضافته لمعداتها العسكرية.

وقال وزير الدفاع سيرجي شويجو "للمرة الأولى سوف تسير راجمات الصواريخ المتعددة الحديثة طراز تورنادو-جي من عيار 122 ميليمتر والمزودة بنظام تحكم تلقائي وأنظمة تحكم في الإطلاق حول الميدان الأحمر في رتل المركبات"، بحسب وكالة أنباء انترفاكس الروسية.

وبشكل عام من المقرر إقامة المواكب العسكرية في 28 مدينة روسية للاحتفال بيوم النصر رغم أن الفعالية التي تقام في موسكو هي النموذج الرائع.

وقال الكرملين الأسبوع الماضي إنه لم يتم دعوة أي قادة أجانب ولا حتى الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو وهو حليف مقرب لبوتين.

ويعتزم أيضا الدبلوماسيون الغربيون في روسيا عدم الحضور العام الجاري بسبب إراقة الدماء الجارية في أوكرانيا.

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