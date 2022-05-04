وضع "غير طبيعي" جنوبي اليابان.. سفن عسكرية صينية تعبر بين الجزر في أوكيناوا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت وزارة الدفاع اليابانية في بيان إعلامي أن ثماني سفن تابعة للبحرية الصينية، تشمل حاملة طائرات، عبرت بين الجزر في أوكيناوا في جنوب اليابان أول أمس الاثنين، وفق ما نقلت "مونت كارلو".

وأضافت الوزارة أن السفن، التي تشمل عدة مدمرات، أبحرت بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية ومياكوغيما. ولم تخترق السفن الصينية المياه الإقليمية اليابانية.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على اتصالات للتعقيب. ولم يرد الأسطول السابع الأمريكي، وهو جزء من قوات البحرية الأمريكية في المحيط الهادي، على طلب للتعقيب.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها ستراقب تحركات حاملة الطائرات والمجموعة المصاحبة لها، ووصفت الوضع بأنه "طبيعي".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن.إتش.كيه أن تلك هي المرة الأولى التي يتم تأكيد مرور حاملة طائرات صينية في المنطقة منذ ديسمبر الماضي.

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