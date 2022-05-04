أوكرانيا.. بوتين يبعث الأمل في روح التفاوض

المصدر: (موسكو، كييف - وكالات)

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في ظل الجمود الذي يكتنف المفاوضات بين موسكو وكييف، شدّدت روسيا على أنّها لا تزال منفتحة على الحوار مع أوكرانيا، متهمة السلطات الأوكرانية بعدم الجدية خلال التفاوض.

وطالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الغرب بالكف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وفيما أسفر هجوم روسي على مصنع في مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا، عن سقوط 10 قتلى وإصابة 15 شخصاً على الأقل، أعربت الأمم المتحدة، عن أملها في تنظيم المزيد من فترات وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، على غرار النموذج الذي سمح بإجلاء مئة مدني من مصنع آزوفستال للصلب. إلى ذلك، يعكف الاتحاد الأوروبي على إعداد عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف قطاع النفط والمزيد من البنوك والمسؤولين.

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