300 مليون جنيه إسترليني مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

المصدر: (لندن - وكالات)

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تعتزم المملكة المتحدة تزويد أوكرانيا بمساعدة عسكرية جديدة بقيمة 300 مليون جنيه استرليني (376 مليون دولار) تشمل خصوصاً رادارات وطائرات مسيّرة، حسبما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب أمام البرلمان الأوكراني.

وقال جونسون في خطابه عبر الفيديو من لندن: «سنواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والتمويل والمساعدة الإنسانية، حتى تحقيق هدفنا على الأمد الطويل، أي تحصين أوكرانيا بحيث لا يجرؤ أحد على مهاجمتكم مرة أخرى». وبحسب نص للكلمة قدمه مكتبه، قال جونسون: «لدي رسالة واحدة لكم اليوم: أوكرانيا ستنتصر.. أوكرانيا ستتحرر».

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