بابا الفاتيكان يريد الاجتماع مع بوتين

المصدر: (الفاتيكان - رويترز)

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قال قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في مقابلة نشرت أمس إنه طلب الاجتماع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في محاولة لوقف الحرب في أوكرانيا ولكنه لم يتلقَ رداً. وقال البابا، الذي قام بزيارة غير مسبوقة للسفارة الروسية حينما بدأت الحرب، للصحيفة إنه بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء الصراع طلب من كبير دبلوماسيي الفاتيكان أن يبعث برسالة إلى بوتين.

وأضاف إن الرسالة مفادها «أنا على استعداد للذهاب إلى موسكو. من الضروري بالقطع أن يسمح زعيم الكرملين بذلك، ولكننا لم نتلقَ رداً بعد وما زلنا نسعى».

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