روسيا تعرض منظومتي دفاع جوّي في أوكرانيا.. فيديو

المصدر: البيان

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عرضت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، فيديو تقول إنه لأنظمة دفاع جوي من طراز بانتسير-إس، وإس-300، منتشرة داخل الأراضي الأوكرانية، حيث تؤدي مهامها ضمن عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتراقب المنظومات المتطورة نسبياً الأجواء عبر رادارات على مدى يبلغ "مئات الكيلومترات"، ثم تعطي المعلومات المطلوبة لأقسامها المختصة بعملية إطلاق الصواريخ الدفاعية واستهداف الطائرات المعادية، بحسب "يورونيوز".

ويظهر الشريط أيضاً طائرة حربية من طراز سو-24 إم، خلال "غارة نفذتها على مواقع للجيش الأوكراني".

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