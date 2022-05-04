"الغرب" يتوقع إعلان بوتين "الحرب الشاملة" ضد أوكرانيا 9 مايو

المصدر: البيان

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رجحت مصادر أمريكية وغربية أن تتخذ الأزمة الأوكرانية منعطفا جديدا في 9 مايو، مرجحة أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب الشاملة ضد أوكرانيا، وذلك بعد حوالي 10 أسابيع من إطلاق ما اعتبرته روسيا "عملية خاصة" يوم 24 فبراير الماضي، بحسب "مونت كارلو".

وتحتفل روسيا بـ"يوم النصر" في التاسع من مايو، ذكرى سقوط ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

ولم تستخدم روسيا حتى الآن مصطلح "الحرب" لوصف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بل اعتبرتها "عملية خاصة" بهدف "نزع السلاح والنازية" من أوكرانيا، كما اعتبرت روسيا أنها لا تنوي احتلال أراضي جارتها.

وسيمسح إعلان الحرب أن يقوم بوتين بحشد قوات إضافية في الحرب الأوكرانية، بحسب ما نقلته قناة "سي أن أن" الأمريكية. ويحق للرئيس الروسي وفقا للقوانين العرفية التي تطبق خلال الحرب بنشر جنود الاحتياط أو مجندي الوحدات في مناطق القتال.

يذكر أن بوتين كان قد استبعد اللجوء إلى الاحتياط في تصريح له بداية مارس.

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