الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي قائداً عسكرياً جديداً لـ "الناتو"

المصدر: أ ف ب

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أعلن حلف شمال الاطلسي اليوم الثلاثاء تعيين الجنرال في الجيش الأمريكي كريستوفر كافولي قائدًا أعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، وسط تصاعد التوتر بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووافق مجلس شمال الأطلسي على تعيينه وسيخلف الجنرال تود د. وولترز خلال حفل تسلم وتسليم هذا الصيف في المقر العام الكبير للقوات الحليفة في أوروبا قرب مونس في بلجيكا.

وُلد كريستوف كافولي، وهو ابن ضابط إيطالي أميركي، خلال الحرب الباردة في مدينة فورتسبورغ بألمانيا الغربية ونشأ في قواعد عسكرية بسبب تنقل والده.

يجيد الروسية، وهو في الخدمة منذ العام 1987 ويقود القوات الأمريكية في أوروبا وإفريقيا ومقرها العام في فيسبادن بألمانيا منذ العام 2020.

هو متزوج وأب لولدين وخريج جامعة برينستون. خدم خلال حرب الخليج وعدة مرات في أفغانستان. كما قاد الجيش الأمريكي في أوروبا من يناير 2018 إلى أكتوبر 2020 قبل أن يتولى القيادة المشتركة لأوروبا وافريقيا.

على القائد العسكري لمنظمة حلف شمال الأطلسي أن يكون ضابطًا أمريكيًا، لأن أوروبا تعين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وحاليا هو النرويجي ينس ستولتنبرغ الذي أعيد تعيينه بسبب الحرب في أوكرانيا.

يعد القائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا أحد القائدين الاستراتيجيين للحلف الأطلسي. ونائبه ضابط أوروبي.

كان الرئيس الأمريكي السابق دوايت دي أيزنهاور أول من تولى هذه القيادة حتى العام 1952. والقائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا مسؤول عن القيادة العامة للعمليات العسكرية للحلف الاطلسي ويقود التخطيط العسكري للعمليات.

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