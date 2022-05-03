خلال اتصال هاتفي لمدة ساعتين .. بوتين وماكرون يبحثان سقوط ماريوبول

المصدر: د ب ا

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تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "تحرير" ماريوبول، وشكا من أن القوى الغربية تتجاهل الهجمات الأوكرانية على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا وذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء.

وكانت المحادثة التي استمرت ساعتين هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيسان منذ نهاية مارس. ولم يذكر قصر الإليزيه إلا تفاصيل محدودة حول ما جرى بحثه خلال الاتصال، لكن الكرملين قال إن جانبا من المحادثة ركز على مدينة ماريوبول المحاصرة وإجلاء المدنيين من مجمع الصلب في آزوفستال.

وأعلن الكرملين أن بوتين أبلغ ماكرون بأن الغرب كان بإمكانه تجنب سقوط قتلى من المدنيين إذا كان قد امتنع عن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

ولم تتطرق رواية الكرملين حول الاتصال الهاتفي إلى مزاعم ارتكاب الروس لجرائم حرب ضد المدنيين الأوكرانيين.

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