الكرملين: بوتين يوقع مرسوما بفرض عقوبات ثأرية جديدة

المصدر: رويترز

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أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما بفرض عقوبات اقتصادية ثأرية ردا على "الممارسات غير الودية التي اتخذتها بعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية".

ولا تقدم الوثيقة أي تفاصيل عن الأفراد أو الكيانات التي قد تتأثر بهذه الإجراءات.

وبموجب المرسوم، تحظر روسيا تصدير المنتجات والمواد الخام إلى الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات.

كما يحظر المرسوم المعاملات مع الأفراد والشركات الأجنبية التي تطالها العقوبات الثأرية الروسية، ويسمح للأطراف الروسية بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاههم.

وبموجب المرسوم، تملك الحكومة الروسية عشرة أيام لتجميع قوائم الأفراد والشركات الأجنبية التي سيتم معاقبتها، وكذلك تحديد "معايير إضافية" لعدد من المعاملات التي يمكن أن تخضع لقيود.

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