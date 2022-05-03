بايدن مازحاً: أنا أصوم 40 يوماً دون حلويات وآيس كريم

المصدر: البيان

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مازحاً في حفل استقبال بمناسبة نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، إن المسيحيين يواجهون "صعوبات أكثر" من المسلمين خلال الصيام.

وأوضح بايدن: "الأديان الثلاثة الرئيسية متشابهة في نواح كثيرة، لكني أريدكم أن تعرفوا أن لديكم ميزة طفيفة في رمضان: أنا عليّ الصوم 40 يوما. 40 يوما دون حلويات وآيس كريم"، بحسب "روسيا اليوم".

واستقبل الحضور كلمات بايدن بالضحك في اللقاء، الذي حضره زعماء دينيون مسلمون وممثلون عن الجالية.

وأضاف بايدن: "للمرة الأولى منذ عقود، تلاقت الأيام المقدسة للديانات الإبراهيمية الثلاثة في نفس الوقت. فكروا في الأمر. هذه رسالة يا رفاق. أنا أؤمن بهذا حقا".

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