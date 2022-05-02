غوتيريش يطالب الدول الغنيّة بالتحرّك في مواجهة حال الطوارئ المناخية

المصدر: وام

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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الغنية على التحرك في مواجهة حال الطوارئ المناخية وعلى الوفاء بوعودها على صعيد المساعدات المالية التي تعهّدت تقديمها إلى البلدان النامية.

وقال غوتيريش حسب وكالة /أف ب/ الفرنسية .." حان الوقت للوفاء بالوعد بتقديم مئة مليار دولار في السنة الذي أُطلق في باريس".

وكانت الدول المتقدّمة تعهّدت لدى توقيع اتفاق باريس الدولي للمناخ العام 2015، الرامي إلى الحد من احترار الكوكب، توفير مئة مليار دولار في السنة للدول الفقيرة اعتبارا من العام 2020.

وشدد على ان التمويل المرصود للقضايا المناخية يجب أن يخصص نصفه لبرامج التكيّف والصمود من أجل مساعدة المجتمعات الأكثر ضعفا.

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