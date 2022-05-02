روسيا: تم إخراج 126 شخصاً من مصنع الصلب في ماريوبول

المصدر: د ب ا

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أكد الجيش الروسي أنه تم إجلاء 126 شخصاً حتى الآن من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية منذ "السبت".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من نصفهم اختاروا أن يتم إجلاؤهم إلى منطقة تسيطر عليه أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان" 69 مدنيا ممن قرروا الفرار إلى المنطقة التي يسيطر عليها نظام كييف تم تسليمهم إلى ممثلي الامم المتحدة والصليب الأحمر، ويتوجهون حاليا إلى زاباروجيا على متن قافلة من المركبات".



يشار إلى أن روسيا استولت إلى حد كبير بالفعل على ماريوبول. ووفقا للتقديرات، لا يزال هناك نحو مئة ألف من سكانها البالغ عددهم 440 ألف نسمة، يعيشون في ظروف صع.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال "الأحد" إن 100 مدني من المحاصرين في المصنع من المتوقع أن يصلوا إلى زاباروجيا "الاثنين" بفضل جهود الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتحدث الحرس الوطني الأوكراني عن 200 مدني مازالوا يتحصنون في المصنع، من بينهم 20 طفلا. بالاضافة لذلك، مازال يوجد بالمصنع 500 مصاب من أفراد المقاومة الأوكرانية، وهم في حاجة للمساعدة الطبية.

وتحصن آخر المدافعين عن المدينة في مصنع آزوفستال، إلى جانب المدنيين، رافضين الاستسلام على الرغم من المطالب الروسية المتكررة.

وفي الآونة الاخيرة، قال مسؤولون أوكرانيون إن ألف مدني بينهم نساء وأطفال ما زالوا في المنطقة الصناعية في حين قالت روسيا إن 2500 من المقاتيلين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب يتحصنون هناك.

وقد تم رفض عرض روسيا تقديم العلاج لهم في حال سلموا أسلحتهم واستسلموا.

وبالاضافة لذلك، ذكرت وزارة الدفاع أنه تم شن هجمات جوية وصواريخ عديدة جديدة ضد أوكرانيا.

ومن المقرر أن تستمر عمليات الإجلاء من المصنع إذا استمرت الخطط. ومن المقرر أيضا أن تجري اليوم الاثنين عملية لإخراج المدنيين من ماريوبول كان من المقرر إجراؤها في البداية بعد ظهر "الأحد".

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