انفجاران في منطقة بيلغورود الروسية ولا أنباء عن سقوط ضحايا

المصدر: د ب ا

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سمع دوي انفجارين قويين في مدينة بيلغورود جنوب غربي روسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن منشور عبر منصة تيليغرام للحاكم الإقليمي فياتشيسلاف جلادكوف جاء فيه: استيقظت على صوت انفجارين قويين قبل نصف ساعة".

وأضاف جلادكوف "وفقا لمركز مواجهة الأزمات، ليس هناك تقارير حول وجود ضحايا أو أضرار"، مشيرا إلى "نشر عدد من الصور تظهر وميضا في السماء عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

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