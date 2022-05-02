تعطّل الموانئ الأوكرانية يفاقم الجوع

المصدر: برلين - د.ب.أ

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حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب في أوكرانيا تخلّف آثاراً خطيرة على قدرتها على توصيل مساعدات الأغذية اللازمة بصورة عاجلة للدول حول العالم، حيث إن معظمها محتجز في الموانئ الأوكرانية.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ألمانيا مارتن فريك: «حالياً، هناك نحو 4.5 ملايين طن من الحبوب محتجزة في الموانئ الأوكرانية وعلى متن سفن، ولا يمكن استخدامها». ويعد تصدير الأغذية صعباً للغاية، حيث لا يمكن الوصول للموانئ الأوكرانية والطرق البحرية للبلاد بسبب الحرب.

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