تحذر من تأثير كارثي للأزمة الأوكرانية على أسعار الغذاء

المصدر: د ب ا

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حذرت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم "الأحد"، من "تأثير كارثي" الأزمة الأوكرانية على أسعار الغذاء العالمية.

وقالت باور لمحطة (إيه بي سي) الأمريكية إن آثار الازمة الأوكرانية تشمل نقص الغذاء العالمي وأسعاره.

وأضافت:إنه مجرد تأثير كارثي آخر للعمليات العسكرية الروسية غير المبرره في أوكرانيا.

يأتي ذلك بعد أن ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن على الكونغرس يوم "الخميس" للنظر في تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات إضافية بقيمة 33 مليار دولار ، مع تخصيص 3 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية وتمويل الأمن الغذائي.

وقالت باور إن أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم ارتفعت بنسبة 34% في الوقت الحالي عما كانت عليه قبل عام.



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