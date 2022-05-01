بعد سماحها بالتهجد.. الأوقاف المصرية تصدر قراراً جديداً

المصدر: البيان

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كشف وزارة الأوقاف المصرية عن قرار جديد يتعلَّق بتنظيم شؤون الدعوة في المساجد.

وصرح عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة وجَّه باستمرار أداء الأئمة درس العصر وخاطرة العشاء.

وأكد حسن أن القرار جاء تعزيزاً لقضية بناء الوعي ونشر الفكر المستنير وفهم صحيح الدين وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية.

وقال إن القرار تضمن استمرار دروس الواعظات بمصليات السيدات بعد صلاة الظهر، بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها كل مديرية من مديريات الأوقاف للأئمة والواعظات المصرح لهم بذلك.

يُذكر أن وزارة الأوقاف المصرية كانت قد قررت، الاثنين الماضي، السماح بإقامة صلاة التهجد في المساجد من ليلة 27 رمضان، مع الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف بناءً على ما قررته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية.

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