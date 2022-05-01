الحوار الروسي الأمريكي الاستراتيجي مجمد

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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أعلنت روسيا أنّ الحوار الاستراتيجي مع أمريكا جُمّد رسمياً، حيث قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية، أمس، إنّ الحوار بين بلاده والولايات المتحدة، حول الاستقرار الاستراتيجي، جُمّد رسمياً. وفيما دعت موسكو حلف شمال الأطلسي «الناتو»، والولايات المتحدة إلى الكف عن إمداد كييف بالأسلحة، إن كانت لديهم رغبة في حل الأزمة الأوكرانية، يستمر القتال بين الطرفين الروسي والأوكراني في منطقة دونباس.

ونقلت وكالة تاس للأنباء، عن فلاديمير يرماكوف مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية قوله، إنّ هذه الاتصالات، يمكن استئنافها بمجرد اكتمال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ موسكو تعتقد أن الولايات المتحدة لديها نية‭‭‬‬ إتمام خطط لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادي. ونقلت الوكالة قوله: ظهور مثل هذه الأسلحة في هاتين المنطقتين، سيزيد الوضع سوءاً، ويعزّز سباق التسلّح.

دعوات روسية

في الأثناء، دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، «الناتو» والولايات المتحدة، إلى الكف عن مد كييف بالأسلحة، إذا كانا مهتمين فعلاً بحل الأزمة الأوكرانية. وأكّد أنّ العملية العسكرية في أوكرانيا، تسير طبقاً للخطط، مضيفاً: «تدفق متواصل لجميع أنواع الأسلحة دخل إلى أوكرانيا عبر بولندا ودول الناتو الأخرى، إذا كانت الولايات المتحدة والناتو مهتمين فعلاً بحل الأزمة الأوكرانية، فعليهما قبل كل شيء، أن يستيقظا ويتوقفا عن تسليم نظام كييف أسلحة وذخيرة». ولفت لافروف، إلى أنّ بلاده ستحقق كل أهداف العملية العسكرية، على الرغم من العرقلة من جانب الخصوم، على حد قوله.

كما ذكر لافروف، أنّ رفع العقوبات المفروضة على روسيا، جزء من مفاوضات السلام بين موسكو وأوكرانيا، التي قال إنها «صعبة»، لكنها مستمرة يومياً، موضحاً أنّ الوفدين الروسي والأوكراني، يناقشان بالفعل حالياً مسودة معاهدة محتملة على أساس يومي، عبر مؤتمرات الفيديو. وأضاف لافروف: «أجندة المحادثات تشمل، من بين أمور أخرى، قضايا التخلص من النازيين، والاعتراف بالحقائق الجيوسياسية الجديدة، ورفع العقوبات، ووضع اللغة الروسية، نؤيد استمرار المفاوضات رغم أنها صعبة».

ميدانياً، أفادت هيئة الأركان العامة في الجيش الأوكراني، بأنّ الروس يحاولون السيطرة على مناطق ليمان في دونيتسك وسيفيرودونيتسك وبوباسنا في لوجانسك.

كما ذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الروسية تسعى للقضاء على دونباس.

هجمات جديدة

بالمقابل، قالت القوات المسلحة الروسية، إنّ هجمات جديدة بالصواريخ والمدفعية، أصابت مئات من الأهداف العسكرية في أوكرانيا. وأفادت وزارة الدفاع، أن سلاح الجو الروسي، دمّر أربعة مستودعات ذخيرة، ومستودع وقود في الشرق، خلال الليل. على صعيد متصل، ذكرت بريطانيا، في بيان متابعة عسكري، أمس، أن روسيا اضطرت لدمج وإعادة نشر‭‭ ‬‬وحدات مستنزفة ومتباينة من عمليات تقدم فاشلة في شمال شرقي أوكرانيا.

إلى ذلك، أفادت معلومات من كييف بإطلاق سراح 14 أوكرانيا في عملية جديدة لتبادل الأسرى مع روسيا.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء إرينا فيرتشوك أمس أن من تم إطلاق سراحهم سبعة مدنيين وسبعة عسكريين.

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