السويد تتهم طائرة استطلاع روسية بخرق مجالها الجوي

المصدر: أ ف ب

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خرقت طائرة استطلاع روسية لوقت قصير "الجمعة" المجال الجوي السويدي، وفق ما افادت "السبت" هيئة الاركان السويدية.

وقالت وزارة الدفاع السويدية في بيان ان "طائرة روسية من طراز ايه ان-30 انتهكت المجال الجوي السويدي مساء الجمعة"، موضحة أن فرقها تابعت الحادث برمته وقامت بتصويره.

وأفادت الوزارة بأن الطائرة حلّقت شرق جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق قبل أن تتجه نحو الأراضي السويدية.

ونقل التلفزيون العام "اس في تي" عن وزير الدفاع بيتر هولتكفيست قوله "من غير المقبول أبداً انتهاك المجال الجوي السويدي".

وأضاف "إنه عمل غير مهني ونظراً للوضع الأمني العام إنه غير مناسب على الإطلاق. السيادة السويدية يجب أن تُحترم دائماً".

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