كيم جونغ أون يطلب من الجيش تعزيز قوته

المصدر: بيونغيانغ - وكالات

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ذكرت وسائل إعلام رسمية، أمس، أنّ زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، دعا جيش بلاده إلى تعزيز قوته بكل السبل لـ«إبادة العدو»، فيما أظهرت صور جديدة التقطتها الأقمار الصناعية استعدادات متزايدة لتجربة نووية محتملة. وأضاف كيم، أنّ مهمة قوة بلاده النووية تتجاوز درء الحرب لتشمل أيضا الدفاع عن المصالح الأساسية للأمة.

وأدلى كيم بهذه التصريحات، خلال جلسات تصوير مع القوات، ومذيعي وسائل الإعلام الحكومية، وآخرين شاركوا في عرض عسكري ضخم أقيم الاثنين الماضي، بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش. وتضمّن العرض عدداً من أحدث صواريخ كوريا الشمالية ومنها أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات، الصاروخ هواسونج-17، وصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت اختبرته مؤخراً. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أنّ العرض أظهر الحداثة والبطولة والتطور الجذري للقوات المسلحة للجمهورية وتفوقها العسكري والتكنولوجي منقطع النظير.

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