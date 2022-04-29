دلافين تحارب إلى جانب روسيا!

المصدر: البيان

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أظهرت صور الأقمار الصناعية نشر دلافين عسكرية في قاعدة بحرية روسية رئيسية في سيفاستوبول.

الصور التي التقطتها شركة Maxar Technologies، أظهرت نشر مجموعتين من الدلافين المدربة تابعة للبحرية الروسية في ميناء سيفاستوبول في القرم، وهو ميناء رئيسي على البحر الأسود.

نشرت روسيا الدلافين العسكرية لحماية قاعدتها البحرية في البحر الأسود من خلال إحباط العمليات البحرية الأوكرانية التي تهدف إلى تخريب السفن الحربية الروسية، وفقاً لموقع يو إس إن آي نيوز، وهو موقع إخباري وتحليلي يعمل لصالح المعهد البحري الأمريكي.

وأفادت USNI News أن البحرية الروسية قامت بتشغيل برنامج تدريب للثدييات البحرية في سيفاستوبول منذ الحرب الباردة، حيث تم نقل الوحدات إلى القوات المسلحة الأوكرانية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في عام 1991.

واستعادت روسيا الوحدات بعد ضم شبه جزيرة القرم في العام 2014 ووسعت العمليات منذ ذلك الحين، وفقاً للتقرير.

يتم تدريب الحيوانات في برامج الثدييات البحرية بدءًا من الدلافين والحيتان البيضاء إلى أسود البحر والفقمات على اكتشاف الألغام في قاع البحر، وكذلك الغواصين، وفقًا لـ H I Sutton، الخبير العسكري.

ومن المعروف أن أربع دول تدير مثل هذه البرامج العسكرية، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية، وفقاً لـ "يورونيوز".

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