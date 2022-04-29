الصين: لا خطط لقاعدة عسكرية بجزر سليمان

المصدر: بكين - د.ب.أ

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نفت الصين تقارير بأنها تخطط لبناء قاعدة بحرية في جزر سليمان، ووصف ناطق باسم وزارة الدفاع الصينية، هذه التقارير بأنها «أنباء كاذبة». وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون قال هذا الأسبوع، إن إقامة قاعدة عسكرية صينية في جزر سليمان سوف تكون «خطاً أحمر» لحكومته، بعد أن وقعت بكين اتفاقية أمنية مع الحكومة في هونيارا.

كما أرسلت واشنطن وطوكيو مبعوثين إلى الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ للإعراب عن القلق بشأن الاتفاقية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية، الكولونيل تان كيفي : «التقارير التي قالت إن الصين ستبني قاعدة بحرية في جزر سليمان هي مجرد أنباء كاذبة». وأضاف الناطق، أنّ الاتفاقية تسهل التعاون في الحفاظ على النظام الاجتماعي وحماية الممتلكات والمساعدات الإنسانية ومواجهة الكوارث الطبيعية.

وأردف كيفي: «نحض الأطراف المعنية على التوقف عن تضخيم نظرية التهديد العسكري الصيني، وتقديم المزيد من الجهود العملية التي تؤدي إلى السلام والاستقرار والازدهار في منطقة جنوب المحيط الهادئ».

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