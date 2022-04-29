مغردون يطالبون إيلون ماسك بشراء «تيك توك» و«ماكدونالدز»

المصدر: دبي - وكالات

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أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أنه سيشتري شركة «كوكاكولا» للمشروبات، بعد أيام من إبرامه صفقة لشراء موقع التدوين المصغر «تويتر»، لكن هذا الإعلان بدا وكأنه نكتة. وكتب ماسك على حسابه الموثق بموقع «تويتر»: «في المرة المقبلة سأشتري شركة كوكاكولا».

وحصدت التغريدة تفاعلاً هائلاً، إذ نالت أكثر من 40 ألف تعليق حتى صباح الخميس، وأعاد نشرها أكثر من 71 ألف مغرد، وأبدى 635 ألفاً آخرين إعجابهم بها. وفي التعليقات على التغريدة، اقترح مغردون على ماسك شراء شركات ومنصات بعينها، مثل «تيك توك» و«ماكدونالدز».

وذهب آخرون إلى تذكير ماسك بأنه يصعب عليه شراء «كوكاكولا»، نظراً لأن قيمتها السوقية تبلغ 284 مليار دولار، مما يعني أنها تفوق ثروة ماسك البالغة 268 مليار دولار، وفق بعض التقديرات.

وذكّر البعض بأمر استحواذ ماسك على «تويتر»، الذي كان يعتبره البعض طرفة قبل سنوات، قبل أن يصبح حقيقة واقعة أخيراً، في صفقة بلغت 44 مليار دولار. وتقول تقارير صحفية، إن الطفولة الصعبة التي واجهها ماسك تدفعه دفعاً نحو توسيع نطاق سيطرته في العالم. وقال موقع «بيزنيس إنسايدر»، إنه على الرغم من أن التغريدة تبدو ساخرة، إلا أنها تحمل بعض الحقائق التاريخية.

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