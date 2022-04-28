قصف يستهدف كييف خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: وكالات

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تعرّضت كييف لقصف مساء الخميس، في الوقت الذي كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يزورها، في أول ضربات من نوعها تستهدف العاصمة الأوكرانية منذ منتصف أبريل الجاري، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وشاهد مراسلو فرانس برس نيراناً تلتهم طابقاً في أحد مباني العاصمة ونوافذ محطّمة، في حين انتشرت في المكان أعداد كبيرة من عناصر الأمن والإسعاف.

من جهته، أكّد فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، عبر تطبيق "تلغرام" أنّ "ضربتين" استهدفتا أحد أحياء العاصمة.

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