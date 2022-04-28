5,4 ملايين شخص فرّوا من أوكرانيا منذ بدء النزاع

المصدر: أ ف ب

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فر نحو 5,4 ملايين أوكراني من بلدهم منذ الهجوم الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وفق تعداد نشرته الخميس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وتراجعت الوتيرة بشكل ملحوظ منذ مارس إلا ان الأمم المتحدة تتوقع ان يزيد عددهم بنحو ثلاثة ملايين بحلول نهاية السنة الحالية.

وبحسب المفوضية بلغ عدد الأوكرانيين الذين غادروا بلادهم منذ بدأ الغزو الروسي، 5,372,854 شخصا، بزيادة قدرها 55635 شخصًا مقارنة بالحصيلة المعلنة الأربعاء.

وتشكل النساء والأطفال 90 % من هؤلاء اللاجئين إذ يمنع على الرجال بين سن الثامنة عشرة والستين مغادرة البلاد بسبب إمكانية استدعائهم للخدمة.



وأجبرت المعارك نحو ثلثي الأطفال الأوكرانيين على ترك منازلهم، باحتساب أولئك الذين لا يزالون في أوكرانيا.

وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخل أوكرانيا بأكثر من 7,7 ملايين.

قبل هذا النزاع، كان عدد سكان أوكرانيا يبلغ أكثر من 37 مليونا في الأراضي التي تسيطر عليها كييف ولا تشمل شبه جزيرة القرم (جنوب) التي ضمتها روسيا في العام 2014 ولا المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ العام نفسه.



- بولندا -

عبر نحو 60 بالمئة من اللاجئين الأوكرانيين أي 2,968,716 شخصا إلى بولندا، ويكمل عدد كبير منهم طريقه إلى دول أوروبية أخرى.

وأعلن حرس الحدود البولنديين الخميس وصول ما مجموعه ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا.



في موازاة ذلك، عبر أكثر من 904 الاف شخص الحدود البولندية إلى أوكرانيا، غالبيتهم من الأوكرانيين الراغبين بالالتحاق بالجيش ومن السكان العائدين إلى ديارهم، وفق ما أعلن حرس الحدود البولنديون.

وقبل الأزمة، كانت بولندا تستقبل نحو 1,5 مليون أوكراني جاء معظمهم للعمل.



- رومانيا -

حتى 27 أبريل، غادر ما مجموعه 801,453 أوكرانيا بلادهم ودخلوا إلى رومانيا، ووصل جزء كبير منهم عبر مولدافيا ثم تابعوا رحلتهم إلى بلدان أخرى.

- روسيا -

بلغ عدد من لجأوا إلى روسيا 641,752 شخصًا حتى 27 أبريل.



وذكرت مفوضية اللاجئين أيضاً أن بين 18 و23 شباط/فبراير، عبر 105 آلاف شخص من الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في دونيتسك ولوغانسك (شرق أوكرانيا) إلى روسيا.

- المجر -منذ بدء النزاع وبحلول 24 نيسان/أبريل استقبلت المجر 507,849 أوكرانيًا.



- مولدافيا -

استقبلت مولدافيا الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 2,6 مليون نسمة وهي من الأفقر في أوروبا ولكن الأقرب إلى ميناء أوديسا الأوكراني 439,290 لاجئا، وفقًا لإحصاءات مفوضية اللاجئين.

وغالبية هؤلاء انتقلوا إلى دول أوروبية أخرى.



- سلوفاكيا -

دخل 363,940 أوكرانيًا إلى سلوفاكيا، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، منذ بداية الحرب وحتى 26 أبريل.

- بيلاروس -

استقبلت بيلاروس، حليفة روسيا، 24857 أوكرانيًا، حتى 27 أبريل.



- طريقة التعداد -

توضح مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنه بالنسبة إلى البلدان المتاخمة لأوكرانيا والتي تعد جزءا من منطقة شنغن (المجر وبولندا وسلوفاكيا)، فإن الأرقام التي قدمتها المفوضية السامية هي لأشخاص عبروا الحدود ودخلوا البلاد.

وتقدر المفوضية أن "عددا كبيرا من الناس واصلوا طريقهم إلى دول أخرى".

إلى ذلك، تشير إلى أنها لا تحتسب الأشخاص من البلدان المجاورة الذين يغادرون أوكرانيا للعودة إلى ديارهم.

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