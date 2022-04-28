الكرملين: شحنات الأسلحة لأوكرانيا تهدد الأمن الأوروبي

المصدر: وكالات

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اعتبرت الرئاسة الروسية الخميس، أن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا "تهدد الأمن" الأوروبي، وذلك غداة دعوة جديدة من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس لتسليم المزيد من الأسلحة الثقيلة وطائرات إلى كييف.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "هذا الميل لإغراق أوكرانيا بالأسلحة وخصوصا الأسلحة الثقيلة يعد تصرفا يهدد أمن القارة ويزعزع الاستقرار".

وكانت تراس قد دعت الأربعاء إلى زيادة شحنات الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا وتسليمها طائرات، مؤكدة أن الوقت يتطلب "شجاعة" في مواجهة روسيا التي تنفذ عملية عسكرية في أراضي جارتها منذ 24 فبراير.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية "يجب أن نكون مستعدين لحرب طويلة وأن نضاعف دعمنا لأوكرانيا" من "الأسلحة الثقيلة والدبابات والطائرات واستخدام كل ما هو موجود لدينا (...) وتكثيف الإنتاج. نحن بحاجة إلى القيام بكل هذا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الرسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس إن الدول الغربية تدعو أوكرانيا علنًا إلى مهاجمة روسيا، مضيفة أن على الغرب أن يأخذ موسكو على محمل الجد عندما تقول إن توجيه ضربات على الأراضي الروسية سيؤدي إلى رد.

وأبلغت روسيا عن سلسلة من الانفجارات في جنوب البلاد وحريق في مستودع ذخيرة أمس الأربعاء، في أحدث حلقة في سلسلة حوادث وصفها مسؤول أوكراني كبير بأنها رد على هجوم موسكو.

هجمات أوكرانية مشروعة

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الخميس إن استهداف القوات الأوكرانية للوجيستيات روسية لعرقلة إمدادات الغذاء والوقود والذخيرة سيكون أمرا مشروعا لكن من غير المرجح استعمال أسلحة بريطانية في ذلك.

وزاد التوتر بين بريطانيا وروسيا هذا الأسبوع إذ اتهمت موسكو لندن بتحريض أوكرانيا على ضرب أهداف داخل روسيا وقال إن الأمر إذا استمر سيكون له "رد متناسب" وفوري.

وقال "بالطبع بريطانيا تساعد أوكرانيا وتعثر لها على مدفعية تستخدمها بالأساس داخل أوكرانيا ضد قوات روسية".

ونفى والاس أن يكون حلف شمال الأطلسي قد تورط في حرب بالوكالة مع روسيا لكنه قال إن الغرب سيمد أوكرانيا بدعم متزايد إذا تواصلت الهجمات الروسية وقال لراديو تايمز "في بعض الأحيان سيشمل ذلك طائرات ودبابات".

وأضاف "أنه يتوقع أن يرسخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجوده في أوكرانيا مثل "نمو سرطاني" لكنه قال إنه يبدو راغبا أيضا في التمادي".

وقال "يمكنك أن تلاحظ في تصريحاته الحالية إنه، وبيأس تقريبا، يحاول توسيع نطاق ذلك إما بالتهديدات أو بالفعل من خلال الإشارات الزائفة أو الهجمات".

دعم ألماني

وافق مجلس النواب في البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة اليوم على اقتراح بشأن دعم أوكرانيا يؤيد تسليم معدات عسكرية تشمل أسلحة ثقيلة إلى البلاد لمساعدتها في صد الهجمات الروسية.

وجاء في الاقتراح "إلى جانب العزلة الاقتصادية الواسعة وفصل روسيا عن الأسواق الدولية، فإن الوسيلة الأكثر أهمية وفاعلية هي تكثيف وتسريع تسليم أسلحة فعالة وأنظمة متطورة بما في ذلك الأسلحة الثقيلة".

وأيد الاقتراح كل من الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم إلى جانب نواب المعارضة المحافظين. حيث صوت 586 عضوا لصالحه مقابل 100 وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت، بحسب فولفجانج كوبيكي نائب رئيس البرلمان.

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