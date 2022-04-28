صحفي روسي يحثّ بوتين على ضرب بريطانيا بـ "الشيطان"

المصدر: البيان

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حث صحافي شهير على وسائل الإعلام الرسمية الروسية الرئيس فلاديمير بوتين على ضرب بريطانيا بالأسلحة النووية بسبب دعمها "السيىء" لأوكرانيا.

ووجه الصحافي الروسي الشهير فلاديمير سولوفيوف، الذي يشار إليه عادة بلقب "داعية بوتين"، التهديد أمس الأربعاء عندما تحدث إلى رئيس وكالة الفضاء الروسية حول صاروخ "آر إس-28 سارمات" الجديد، والذي من المقرر أن يدخل الخدمة في وقت لاحق من العام 2022، بحسب إذاعة "مونت كارلو".

تباهى سولوفيوف، قائلاً: "كما اتضح الآن، فإن صاروخ سارمات واحد يعني نهاية بريطانيا العظمى"، مشيراً إلى أن بريطانيا أصبحت "فظة للغاية".

وتحدث الصحافي بعد يومين من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين كشف "مؤامرة غربية لاغتيال صحافيين روس"، قبل أن توضح وكالة إنترفاكس للأنباء إن الأمر يتعلق بسولوفيف وأن السلطات الروسية اعتقلت أعضاء مجموعة من القوميين تلقت تعليمات من جواسيس أوكرانيين.

يعتبر هذا الصاروخ الروسي، الذي يشار إليه عادة باسم "الشيطان"، أحد أكبر الصواريخ النووية في العالم وأطولها مدى، وهو قادر على حمل ما يصل إلى 15 رأساً حربياً وتقول روسيا إن من غير الممكن اعتراضه.

من جهته، قال ديمتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، لسولوفيوف أن "46 من صواريخ الشيطان سيتم نصبها في مواقعها القتالية وفق الخطة الموضوعة"، وذلك بالتزامن مع معلومات تحدثت عن نشر أول صاروخ في وحدات كراسنويارسك العسكرية في سيبيريا.

وأشرف بوتين على أول تجربة إطلاق ناجحة للصاروخ الأسبوع الماضي، قائلاً إنه يمثل "حدثاً مهماً في ميدان الأسلحة المتطورة للجيش الروسي"، وأضاف بأن الصاروخ "فريد من نوعه في العالم" وأنه لن يوجد شيء مثله "لفترة طويلة".

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