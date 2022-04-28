نجل بينظير بوتو وزيراً لخارجية باكستان

المصدر: (إسلام أباد - رويترز)

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عيّن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس، بيلاوال بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو، وزيراً للخارجية، الأمر الذي يعطي شريكه في التحالف دوراً كبيراً في إصلاح العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وسيرافق بوتو زرداري (33 عاماً)، رئيس حزب الشعب الباكستاني، شريف اليوم في زيارة إلى المملكة العربية السعودية لتعزيز التجارة والاستثمار.

وأدى بوتو زرداري، الذي تلقى تعليمه في أكسفورد، اليمين أمام الرئيس عارف علوي، ويعتبر على نطاق واسع سياسياً ليبرالياً وسليل عائلة سياسية رائدة، فقد اغتيلت والدته بينظير في تجمع انتخابي عام 2007، وشُنق جده ذو الفقار علي بوتو، الذي كان وزير خارجية سابقاً ثم رئيساً للوزراء، على يد القائد العسكري ضياء الحق عام 1979.

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