قرار أممي بشأن «الفيتو» في مجلس الأمن

المصدر: (نيويورك-أ.ف.ب)

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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع أمس، قراراً غير ملزم يطالب فيه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بتبرير استخدامها لحق النقض «الفيتو».

والإجراء الذي يستهدف مباشرة الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة، الدول الخمس التي تمتلك لوحدها حق النقض، اقترحته ليختنشتاين.

والإصلاح الذي عُرض لأول مرة قبل عامين ونصف العام، ينص على أن تنعقد الجمعية العامة «في غضون عشرة أيام عمل بعد معارضة عضو أو أكثر من الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن لمناقشة الوضع الذي دفعها إلى استخدام الفيتو».

وانضم ما يقارب من مئة بلد إلى ليختنشتاين لرعاية هذا النص بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكد سفير ليختنشتاين كريستيان ويناويسر أن المشروع «لا يستهدف أحداً».

وأضاف أن القرار يهدف إلى «تعزيز دور الأمم المتحدة والتعددية وأصواتنا جميعاً نحن الذين لا نحظى بحق النقض ولا نمثل في مجلس الأمن بشأن مسائل السلام والأمن الدوليين».

والنص غير ملزم ولا شيء يمنع دولة استخدمت حق النقض من عدم الحضور لتبريره أمام الجمعية العامة.

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