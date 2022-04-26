قتلى في إطلاق نار بروضة أطفال في روسيا

المصدر: وكالات

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قتل عدة أشخاص من بينهم أطفال عندما أطلق رجل النار، الثلاثاء، في روضة أطفال بمدينة "أوليانوفسك"، على ما ذكرت وكالات أنباء روسية، ونقلت عنها "فرانس برس".

وقال مصدر في أجهزة الإغاثة لوكالة "تاس" العامة للأنباء "دخل رجل مسلح إلى روضة أطفال وفتح النار. وتفيد المعلومات الأولية بمقتل طفلين".

ونقلت "رويترز" عن مصدر تحدث لوكالة إنترفاكس أن "مسلحا فتح النار على روضة أطفال في أوليانوفسك الروسية يوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص".

وقال المصدر إن مطلق النار انتحر في وقت لاحق.

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