غوتيريش يدعو من موسكو إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء خلال زيارة لموسكو، إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا "في أقرب الآجال".

وقال غوتيريش قبل محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "ما يهمنا خصوصا هو إيجاد السبل لتوفير الظروف المناسبة لحوار فاعل ولوقف إطلاق النار في أقرب الآجال".

وأضاف أنه رغم تعقيدات الوضع في أوكرانيا "مع تفسيرات مختلفة لما يحصل" فيها، من الممكن إقامة "حوار جدي حول سبل العمل لتخفيف معاناة السكان".

وبعد اللقاء مع لافروف، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غوتيريش.

وينتقل الأمين العام للأمم المتحدة من موسكو إلى كييف حيث انتُقد كثيرا لاختياره زيارة موسكو قبل أوكرانيا مع تأكيد الرئيس فولودمير زيلينسكي أنه لا يرى "أي عدل أو أي منطق في ترتيب" الزيارات هذا.

منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، بدت الأمم المتحدة مهمشة في إطار هذا النزاع لأسباب عدة منها القطيعة الحاصلة بسبب هذه الأزمة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين.

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