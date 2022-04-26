إمبراطور اليابان وزوجته ينتقلان اليوم للإقامة في مسكن جديد.. فيديو

المصدر: البيان

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ينتقل الإمبراطور الياباني وزوجته، اليوم، إلى الإقامة في "قصر سنتو الإمبراطوري"، حسبما تناقلت وسائل إعلام محلية.

يقع المقر الجديد للإمبراطور وزوجته في Akasaka Estate، ميناتو-كو، بطوكيو، وهو مصنوع من الخرسانة المسلحة بطابقين فوق الأرض وطابق واحد تحت الأرض، بمساحة إجمالية تزيد على 6100 متر مربع.

عاشت عائلة الإمبراطور في المبنى، الذي قضى فيه الزوجان أكثر من 30 عامًا بعد زواجهما، حتى العام الماضي.

وتم أمس الكشف عن جزء من مجلس البيت الجديد، الذي يستخدم لإدلاء الزوار بتعليقاتهم للصحافة للصحافة، واستبدال القماش والستائر على الحائط، وتجديد المرحاض.

بالإضافة إلى ذلك، خضعت الغرفة الخاصة للزوجين لأعمال إصلاح خالية من العوائق، مثل تركيب المصاعد ومنحدرات السلم.

ويقيم الإمبراطور وزوجته الآن في فيلا هاياما إمبريال بمحافظة كاناغا.

وسيكون اسم المسكن الجديد "قصر سنتو الإمبراطوري"، وسينتقل الزوجان بعد ظهر اليوم.

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