روسيا تحذر من خطر "فعلي" لاندلاع حرب عالمية ثالثة

المصدر: البيان

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حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من خطر "فعلي" لاندلاع حرب عالمية ثالثة، في وقت تستمر فيه عملية بلاده العسكرية في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي إن موسكو تعمل على إبعاد خطر نشوب صراعات نووية، على الرغم من المخاطر العالية في الوقت الراهن، وتريد تقليل كل الفرص لتصعيد مثل هذه المخاطر.

وأكد لافروف، بحسب "يورونيوز"، أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها "بالتظاهر" بالتفاوض. ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله: "إن النوايا الحسنة لها حدود. إن لم تكن متبادلة، فإن ذلك لا يساعد في عملية التفاوض".

وحذّر لافروف من خطر "فعلي" لنشوب حرب عالمية ثالثة في سياق التوترات غير المسبوقة بين موسكو والغرب، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة انترفاكس عن سيرغي لافروف قوله إن "الخطر جسيم وفعلي ولا يمكن الاستهانة به".

وفي ما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، قال لافروف إنه واثق من أن "كل شيء سينتهي بالطبع بتوقيع اتفاق.. ستعتمد شروطه على الوضع القتالي على الأرض" على حد تعبيره.

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