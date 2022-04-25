الصحة العالمية: الملاريا قتلت 602 ألف شخص في إفريقيا العام الماضي

المصدر: وام

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الملاريا تسببت في مقتل 602 ألف شخص في المنطقة الافريقية العام الماضي.

ودعت المنظمة، في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للملاريا الذى أحيته تحت شعار "تسخير الابتكار لتقليل عبء مرض الملاريا وإنقاذ الأرواح"، إلى الاستثمارات والابتكار التي تجلب أساليب جديدة لمكافحة ناقلات الأمراض، والتشخيص، والأدوية المضادة للملاريا وغيرها من الأدوات لتسريع وتيرة التقدم ضد الملاريا.

وأوضحت أنه في عام 2020، كان هناك ما يقدَّر بنحو 241 مليون حالة ملاريا جديدة و627 ألف حالة وفاة مرتبطة بالملاريا في 85 دولة، وكان أكثر من ثلثي الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة الذين يعيشون في الإقليم الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية.

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