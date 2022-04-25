ألمانيا تدين طرد دبلوماسييها من روسيا وتصفه بغير المبرر

المصدر: د ب ا

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أدانت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك طرد 40 دبلوماسيا ألمانيا من روسيا.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر اليوم الاثنين: "كنا نتوقع خطوة اليوم وهي غير مبررة بأي حال من الأحوال".

كانت الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم 40 دبلوماسيا ألمانيا "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، وذكرت أنها سلمت السفير الألماني مذكرة احتجاج على سياسة برلين غير الودية وطرد 40 دبلوماسيا روسيا أوائل أبريل الماضي.

وأعلنت بيربوك أن أعضاء البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا المطرودين لم يعملوا في خدمة الدبلوماسية ليوم واحد " بل إن هؤلاء الأشخاص ظلوا يعملون على مدار سنوات وبشكل ممنهج ضد حريتنا والتماسك في مجتمعنا، كما أن عملهم كان يمثل أيضا تهديدا لهؤلاء الذين يبحثون عن حماية عندنا، ولم يعد بإمكاننا أن نحتمل هذا ولن نحتمل مثل هذا الشيء في المستقبل أيضا".

ورأت بيربوك في المقابل أن موظفي الخارجية الألمانية المطرودين من روسيا "لا يمكن إدانتهم بأي شيء على الإطلاق"، مشيرة إلى أنهم ذهبوا إلى روسيا بانفتاح واهتمام وبمهمة كبيرة لخدمة العلاقات الثنائية رغم الظروف المعاكسة هناك بشكل دائم، وقالت إن "روسيا واصلت إلحاق الضرر بنفسها من خلال عمليات الطرد التي تم الإعلان عنها اليوم".

وأكدت بيربوك تقديم الدعم الشامل للدبلوماسيين المتضررين، وقالت إنها تبادلت وجهات النظر في الأيام الماضية مع فرق البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا بشأن الخطوات والعواقب الوخيمة المتوقعة.

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