روسيا تحقق في حريق هائل بمستودع للنفط في بريانسك القريبة من أوكرانيا

المصدر: وكالات

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قالت روسيا إنها ستحقق في سبب اندلاع حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في منشأة لتخزين النفط في مدينة بريانسك على بعد 154 كيلومترا شمال شرقي الحدود مع أوكرانيا.

وقالت وزارة خدمات الطوارئ الروسية إن حريقاً هائلاً اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين في منشأة لتخزين النفط في مدينة بريانسك.

ولم يكن هناك ما يشير حتى الآن إلى أن الحريق له علاقة بالحرب في أوكرانيا، رغم أن مسؤولين روسيين قالوا الأسبوع الماضي إن طائرات هليكوبتر أوكرانية قصفت مباني سكنية وأصابت سبعة أشخاص في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان إن الحريق اندلع في منشأة مملوكة لشركة خطوط الأنابيب «ترانسفت» في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت موسكو (23:00 بتوقيت غرينتش)، ولم تكن هناك حاجة إلى إخلاء أي أجزاء من المدينة التي يقطنها 400 ألف نسمة.

وتعد بريانسك مركزاً إدارياً وتقع على بعد 154 كيلومتراً شمال شرقي الحدود الأوكرانية، بالقرب من منطقتي سومي وتشيرنيهيف، كما تبعد 380 كيلومتراً عن العاصمة موسكو. وتصف موسكو ما تفعله في أوكرانيا بأنه «عملية عسكرية خاصة».

وأظهرت لقطات لم يتم التحقق منها على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا وكأنهما انفجاران أعقبهما تصاعد ألسنة لهب، وأظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق منه أيضا اندلاع حريق حول خزان وقود ضخم.

وقالت وزارة خدمات الطوارئ الروسية إن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحريق اندلع في منشأة مملوكة لشركة خطوط الأنابيب ترانسفت في الساعة الثانية صباحا بتوقيت موسكو (2300 بتوقيت جرينتش)، ولم يكن هناك حاجة إلى إخلاء أي أجزاء من المدينة التي يقطنها 400 ألف نسمة.

وامتنع وزير الطاقة عن التعليق على الفور.

وأظهرت لقطات أخرى لم يتم التحقق منها ما بدا وكأنه حريق آخر اندلع في موقع ثان في بريانسك.

ولم يكن هناك ما يشير إلى أن الحريق أو الحرائق لها علاقة بالحرب في أوكرانيا، التي أظهرت مقاومة شرسة أمام روسيا منذ أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط فيما وصفها بأنها عملية خاصة.

مع ذلك، كانت هناك تكهنات غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحريق أو الحرائق كانت نتيجة ضربة صاروخية أوكرانية.

ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا التي نفت أو لم ترد على تكهنات سابقة بأنها قصفت أهدافا داخل روسيا.

وقال مسؤولون روس الأسبوع الماضي إن طائرات هليكوبتر أوكرانية قصفت مباني سكنية وأصابت سبعة أشخاص في المنطقة. ولم ترد وزارة الدفاع الأوكرانية على طلب للتعليق على هذا الادعاء في ذلك الوقت.

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