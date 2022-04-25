بولندا: 3 ملايين لاجئ أوكراني دخلوا البلاد منذ بداية الحرب

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن حرس الحدود البولندي في تغريدة اليوم الاثنين أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فر نحو 2.94 مليون أوكراني إلى بولندا.

مع ذلك، عبر أمس الأحد عدد أقل من أوكرانيا مقارنة بالأيام السابقة، بلغ 9800، أي أقل بواقع الثلث مقارنة يوم السبت الماضي.

وقد عبر 11 ألف و800 شخص الحدود من بولندا إلى أوكرانيا أمس الأحد. ووفقا للسلطات، معظم العائدين من المواطنين الأوكرانيين، وهم في الأغلب يتوجهون إلى المناطق التي أعاد الجيش الأوكراني سيطرته عليها.

ولم ترد معلومات رسمية حول عدد لاجئي الحرب الذين بقوا في بولندا، وعدد من سافروا إلى دول أوروبية أخرى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز