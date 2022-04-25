موسكو تعلن وقف النار في ماريوبول للسماح للمدنيين بمغادرة مصنع آزوفستال

المصدر: أ ف ب

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أعلنت روسيا نيّتها وقف الأعمال العدائية الاثنين للسماح بإجلاء مدنيين عالقين مع جنود أوكرانيين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية المحاصر في مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ومقاتلين أوكرانيين موالين لموسكو يتعهّدون "وقف الأعمال العدائية من جانب واحد عند الساعة 14,00 بتوقيت موسكو (11,00 ت غ) وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان مغادرة" مدنيين "في الاتجاه الذي يختارونه".



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