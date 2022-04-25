أوكرانيا: هجمات صاروخية تستهدف محطات سكك حديدية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرضت خمس محطات سكك حديدية بوسط وغرب أوكرانيا لهجمات صاروخية، بحسب ما ذكرته مصادر أوكرانية، من بينها مدير السكك الحديدية اولكسندر كاميشن.

وكتب كاميشن في تطبيق تيلجرام يقول:" القوات الروسية تدمر بصورة ممنهجة البنية التحتية للسكك الحديدية".

وقال إن القطارات تضطر لتعديل مسارها وجدول الرحلات لأسباب أمنية. ولم ترد تقارير حول وقوع إصابات.

ووردت تقارير بوقوع هجمات صاروخية في لفيف بالغرب و فينتسيا بجنوب غرب أوكرانيا.

إلى ذلك، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر للولايات المتحدة على تقديم مساعدات أسلحة خلال زيارة وزيرين أمريكيين بارزين لكييف، كما دعا لتشديد العقوبات على روسيا.

وأعلن زيلينسكي عبر قناته على تطبيق تيلجرام" لقد ناقشنا المساعدات لقطاع الدفاع مع وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، وتشديد العقوبات على روسيا وتقديم الدعم المالي لأوكرانيا والضمانات الأمنية".

وأوضح زيلينسكي أن مساعدات الأسلحة، التي تقدر قيمتها بـ 4ر3 مليار دولار حتى الآن، ساعدت أوكرانيا كثيرا في دفاعها الوطني. وأشار إلى أنه في نفس الوقت من المهم الحد من قدرة روسيا على الهجوم من خلال فرض عقوبات أكثر صرامة.

وشدد زيلينسكي على أهمية أن تكون السوق الأمريكية مفتوحة بصورة أفضل أمام البضائع الأوكرانية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز