رغم التوترات الشديدة.. بوتين يهنئ ماكرون بفوزه في انتخابات الرئاسة الفرنسية

المصدر: وكالات

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هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه الأحد، رغم التوترات الشديدة بين البلدين المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلن الكرملين.

وقال بوتين في رسالة عبر تلغرام أرسلها إلى ماكرون، "أتمنى بصدق النجاح في نشاطكم العام، وكذلك الصحة الجيدة".

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الكرملين قوله اليوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث رسالة تهنئة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد فوزه بفترة ثانية في الانتخابات الرئاسية.

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