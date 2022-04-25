دعوة أممية لوقف فوري لإطلاق النار في ماريوبول

المصدر: عواصم - وكالات

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تسعى الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في ماريوبول، في حين يزور أمينها العام أنطونيو غوتيريس أنقرة قبل التوجه إلى موسكو ثم إلى كييف في مهمة وساطة. ودعا منسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا أمين عوض أمس، إلى وقف فوري للقتال في ماريوبول للسماح بإجلاء المدنيين المحاصرين في المدينة الأوكرانية. وقال عوض في بيان إن «حياة عشرات آلاف الأشخاص بمن فيهم نساء وأطفال وأشخاص أكبر سناً، على المحك في ماريوبول». وأضاف «نحتاج إلى توقف في القتال الآن لإنقاذ حياة الناس. كلما انتظرنا أكثر، ستكون حياة مزيد من الأشخاص عرضة للخطر. يجب السماح بإجلائهم الآن، اليوم. غداً، سيكون فات الأوان». وحض كبير المفاوضين الأوكرانيين والمستشار الرئاسي ميخائيلو بودولياك أمس، موسكو على قبول «هدنة حقيقية في عيد القيامة المسيحي». وأضاف «روسيا تهاجم آزوفستال في ماريوبول على نحو مستمر. يتعرض المكان الذي يوجد فيه المدنيون والجيش إلى القصف بالقنابل والمدفعية الثقيلة». ودعا إلى هدنة حقيقية في عيد القيامة في ماريوبول إلى جانب فتح ممر إنساني فوراً للمدنيين وجولة خاصة من المحادثات لتسهيل تبادل العسكريين والمدنيين.

وساطة غوتيريس

ويزور غوتيريس اليوم تركيا التي تؤدي دوراً مهماً في الوساطة لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، وفق ما أفادت المنظمة الدولية في بيان، وذلك قبل توجهه إلى موسكو وكييف. وقالت الأمم المتحدة أول من أمس إن «الأمين العام سيتوجه إلى أنقرة في تركيا حيث يستقبله الرئيس رجب طيب أردوغان (اليوم)». ومن المقرر أن يتوجه غوتيريس بعد ذلك إلى موسكو غداً ثم إلى كييف في محاولة للتفاوض بشأن إنهاء الأزمة.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة ورشات في مصنع يمد الجيش الأوكراني بالمواد المتفجرة والبارود، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. ونقل موقع قناة «آر تي عربية» عن الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف القول: «بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو، تم تدمير ورشات في مصنع لإنتاج المتفجرات والبارود للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة بافلوغراد».

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