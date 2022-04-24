الأمم المتحدة تدعو إلى "وقف فوري" لإطلاق النار في ماريوبول لإجلاء المدنيين

المصدر: أ ف ب

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دعا منسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا أمين عوض الأحد إلى "وقف فوري" للقتال في ماريوبول للسماح بإجلاء المدنيين المحاصرين في المدينة الأوكرانية "اليوم".

وقال عوض في بيان إن "حياة عشرات آلاف الأشخاص بمن فيهم نساء وأطفال وأشخاص أكبر سنا، على المحك في ماريوبول". وأضاف "نحتاج إلى توقف في القتال الآن لإنقاذ حياة الناس. كلما انتظرنا أكثر، ستكون حياة مزيد من الأشخاص عرضة للخطر. يجب السماح بإجلائهم الآن، اليوم. غدا، سيكون فات الأوان".

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