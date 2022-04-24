فتح مراكز الاقتراع للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

المصدر: أ ف ب

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فتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا (06,00 ت غ) في فرنسا اليوم الأحد، للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتي سيختار فيها حوالي 48,7 مليون ناخب بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن.

ويفترض أن تقدّم وزارة الداخلية ظهر الأحد الأرقام الأولية حول نسبة المشاركة.

وإيمانويل ماكرون هو المرشح الأوفر حظا للفوز بولاية ثانية، لكنّ المحللين حذروا من أن الإقبال المنخفض قد يؤثر على النتيجة في كلا الاتجاهين.

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