روغوزين يكشف عن حدث قد يولد شرارة حرب عالمية ثالثة

المصدر: وكالات

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أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" ديمتري روغوزين، أن "تدمير قمر صناعي لدولة أخرى سيمثل السبب الحتمي لاندلاع حرب عالمية ثالثة".

وقال في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، ونشره موقع "كومسومولسكايا برافدا": "يجب ألا يغيب عن البال أن تدمير قمر صناعي سيعني اندلاع الحرب العالمية الثالثة، وهذا يعني أن سبب الحرب هذا مثالي بالتأكيد".

وأشار إلى أنه "لا ينبغي للمرء أن يصدق تصريحات السلطات الأمريكية التي تصر على حظر اختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية".

وشدد روغوزين على أن الدول قد أجرت مثل هذه التجارب، وهي الآن تتظاهر بأنها حمائم سلام.

وأعرب عن قلقه من أن "البشرية ستضطر قريبا للعيش في عالم يصبح فيه سلاح الفضاء للدمار الشامل حقيقة واقعة"، متحدثا عن المكوك الأمريكي الصغير "X-37B"، الذي يمكنه إجراء عمليات استطلاع واستخدامه لأغراض عسكرية.

وشدد روغوزين على أن "هناك اقتراحا مشتركا من الصين وروسيا لمعاهدة تحظر عسكرة الفضاء، فيما الولايات المتحدة بدلا من الرد على هذه المقترحات، تدلي بتصريحات سخيفة".

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